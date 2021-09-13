«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
В приложении «Дія» скоро появится новая функция — пользователям будут сообщать о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на телеканале «Интер» 12 сентября, сообщает
Защита от мошенников
Такая функция будет защищать от мошенников, сообщил министр.
«Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам будет поступать сообщение, что банк проверяет вашу кредитную историю», — сказал Федоров.
Новую функцию запустят через несколько недель и она будет доступна всем пользователям.
В приложении появятся новые услуги
Кроме того, министр отметил, что на ближайшем «Дія"-саммите будет представлено много новых цифровых услуг, связанных с получением субсидий, коммунальных и социальных услуг.
Ранее в «Дія» открыли доступ к услугам людям без гаджетов и интернета.