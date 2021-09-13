«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров

В приложении «Дія» скоро появится новая функция — пользователям будут сообщать о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на телеканале «Интер» 12 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Фото: diia.gov.ua

Защита от мошенников

Такая функция будет защищать от мошенников, сообщил министр.

«Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам будет поступать сообщение, что банк проверяет вашу кредитную историю», — сказал Федоров.

Новую функцию запустят через несколько недель и она будет доступна всем пользователям.

В приложении появятся новые услуги

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем «Дія"-саммите будет представлено много новых цифровых услуг, связанных с получением субсидий, коммунальных и социальных услуг.

Ранее в «Дія» открыли доступ к услугам людям без гаджетов и интернета.

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