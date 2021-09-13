Почта Великобритании начнет продажу криптовалюты

Почтовые отделения в Великобритании со следующей недели начнут продажу криптовалюты при помощи ваучеров децентрализованной криптобиржи Swarm Markets. Об этом пишет РБК со ссылкой на CoinDesk.

Почта Великобритании начнет продажу криптовалюты
Фото: logist.today

Покупка криптовалюты

Жители Великобритании смогут покупать ваучеры, а затем активировать их на торговой платформе, обменивая на биткоин и Ethereum.

Приобрести цифровые активы смогут только пользователи приложения для подтверждения личности EasyID, которое было запущено британской почтовой службой в августе текущего года.

Предыстория

В 2019 году торговать биткоином начала почтовая служба Лихтенштейна. При покупке цифровых монет жители европейской республики получают физический кошелек с ключами шифрования.

В 2020 году продажи первой криптовалюты стартовали в более чем 3,5 тыс. отделения почты Австралии.

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