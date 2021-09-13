На последнем тендере НБУ долгосрочного «рефинанса» хватило не всем

В ходе планового тендера по предоставлению рефинансирования на срок до 84 и 1092 дней, состоявшегося в прошлую пятницу (10 сентября), Нацбанк выделил своим подопечным 3 млрд грн, что составляет максимально возможную сумму. Об этом сообщает сам регулятор.

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Последний рефинанс

7 банков получили долгосрочный «рефинанс» под 9,91% годовых.

Днем ранее, 9 сентября, НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

Таким образом, нынешний тендер стал последним, где банки могли одолжить на 3 года. Как известно, тендеры по предоставлению долгосрочного рефинанса проводились один раз в месяц.

Для сравнения: в августе на аналогичном тендере банки взяли менее 2 млрд грн, а 9 июля — 5,5 млрд грн.

После частичного ужесточения программы поддержки банков с 1 июля максимальные объемы были ограничены: в июле — до 5, в августе — до 4 и в сентябре — до 3 млрд грн.

С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет.

Последний аукцион своп процентной ставки состоится 29 сентября.

Предыстория

Весной 2020 г. Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет с целью поддержки гривневого банковского кредитования.

Во втором полугодии 2020 года НБУ внедрил новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп.

Летом зампред НБУ Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте-2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.

Недавно чиновник сообщил, что только 30% этих средств пошло на кредитование.

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