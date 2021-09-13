Валютные интервенции НБУ: Регулятор купил на межбанке более $79 миллионов

Национальный банк Украины с 6 по 10 сентября 2021 купил на межбанковском валютном рынке $79,10 млн. При этом НБУ не продавал валюту. Об этом говорится в данных регулятора.

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Покупка валюты

С 30 августа по 3 сентября Нацбанк выкупил на валютном рынке $ 159 млн, а продал $ 7 млн.

С 25 по 28 августа Национальный банк продал на межбанке $20,5 млн. Интервенций по покупке валюты НБУ не проводил.

Всего с начала года НБУ купил на рынке $1,619 млрд, а продал — $197 млн.

Напомним