На аукционе Sotheby\'s выставлена самая дорогая коллекция картин XX века

На аукционе Sotheby's выставлена коллекция современного искусства семьи Макклоу, сообщает Forbes. По мнению владельца аукциона Патрика Драи, это лучшая подборка американского и европейского искусства за последние 80 лет с эстимейтом в $600 млн.

На аукционе Sotheby's выставлена самая дорогая коллекция картин XX века
Фото: ft.com

$600 миллионов — самая высокая предаукционная оценка одной коллекции в мировой истории аукционных торгов. Для сравнения: коллекция, ушедшая в 2017 года на Christie's за $850 млн изначально оценивалась в $500 млн.

Как коллекция оказалась на аукционе

Нью-йоркский девелопер Гарри Макклоу развелся со своей женой Линдой в 2016, после 59 лет брака. Среди имущества, которое надлежало разделить известным супругам — музейным филантропам и коллекционерам современного искусства — американский Forbes назвал апартаменты на Манхэттене (в частности отель Plaza за $72 млн), недвижимость в Хэмптонсе за $19 млн, 150-футовая яхта и коллекция произведений современного искусства, которую страховые эксперты Christie's оценили в $ 1 млрд.

По данным Forbes, в коллекции более 150 работ Пикассо, де Куннинга, Ротко, Уорхола и других знаковых художников XX и XXI вв. Эксперты самого Гарри Макклоу оценивали всю коллекцию в $788 млн, эксперты Линды — в $625 млн.

После двух лет судебных споров, адвокаты супругов смогли договориться: 65 лотов из собрания Макклоу будут проданы на двух аукционных сессиях Sotheby's в Нью-Йорке в ноябре 2021 и в мае 2022 года.

Что уйдет с молотка

На первый аукцион выставлены 34 работы, созданные начиная с 1940-х годов до нашего времени, среди них — шедевры Альберто Джакометти, Марка Ротко, Сая Твомбли и Энди Уорхола.

Многие художники, в частности Джефф Кунс, Брайс Марден, Агнес Мартин, Зигмар Польке, Герхард Рихтер, Твомбли и Энди Уорхол, представленные в коллекции несколькими работами, каждая из которых «отвечает» новому периоду в их творчестве, демонстрируя эволюцию художественного метода авторов.

Напомним

Sotheby's — один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов, который был основан в 1744 году. Основная часть лотов аукционного дома — это предметы роскоши и искусства.

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