Египет установит минимальные цены на номера в отелях для улучшения сервиса

Власти Египта с 1 ноября установят для отельеров минимальные цены на номера в отелях, чтобы те могли обеспечить туристам гарантированный уровень сервиса и соблюдение гигиенических норм. Об этом сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани, передает Интерфакс-Украина.

Египет установит минимальные цены на номера в отелях для улучшения сервиса
Фото: newsafricanow.com

«После событий 2011 года в Египте многие отели стали демпинговать, распродавать номера по очень и очень низким ценам. А это опасно для качества того продукта, который мы можем предложить нашим гостям, а теперь и для их здоровья. Вот поэтому я издал постановление об установлении минимальной цены за номер. Это очень приемлемая цена — $28 за номер в четырехзвездочном отеле и $40 за номер в пятизвездочном отеле. За „все включено“ это недорого», — сказал аль-Анани.

Все ради туристов

По словам министра, эта мера вводится для того, чтобы в отелях был установлен максимальный уровень сервиса, а также соблюдались санитарно-эпидемиологические правила, что сейчас важно для всех туристов.

«Думаю, что когда вы предлагаете номер в пятизвездочном отеле за $22, вы не можете быть уверены в уровне гигиены, который вы можете предоставить. А у нас в приоритете гигиена и репутация Египта. Туристы разницы не почувствуют — это коммерческие отношения между отелем, агентством и туроператором», — добавил он.

«Цены не вырастут»

Аль-Анани заверил, что установление минимальных цен не приведет к росту стоимости размещения в отелях.

«Всем отельерам нужна выручка после кризиса. Так что цены не вырастут. Что действительно вырастет, так это качество сервиса», — подчеркнул он.

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