Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн

Деньги пойдут на развитие высшего образования и альтернативной энергетики.

Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) в понедельник, 13 сентября, подписали два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Церемония подписания состоялась в присутствии премьера Дениса Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.

Первое соглашение предусматривает строительство систем накопления энергии и солнечных станций на территории гидроэлектростанций "Укргидроэнерго".

Кредиторами в рамках программы "Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго»)" будут Международный банк реконструкции и развития и Фонд чистых технологий. Они предоставят займа в размере 177 млн долларов и 34 млн долларов соответственно.

В рамках программы на территориях станций ЧАО "Укргидроэнерго" планируется построить 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

Вторая программа имеет объем 200 млн долларов.

В рамках пятилетнего проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", в частности, будут финансировать модернизацию оборудования, закупку лабораторий, некоторые ремонты вузов (в том числе, объединяемые), цифровую инфраструктуру для дистанционного обучения.

Планируется модернизировать Автоматизированную систему управления высшим образованием, ввести национальный опрос студентов и единую электронную систему конкурсного государственного финансирования научных исследований и разработок и тому подобное.

Шмыгаль назвал оба проекта критически важными для Украины.

"Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятий, которые провели работу, чтобы подписания этих документов стало возможным", - сказал он.

Напомним, что в июне правительство и Всемирный банк заключили соглашение на 350 млн долларов в рамках проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти деньги будут направлены на развитие экономики в период пандемии коронавируса, социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.

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