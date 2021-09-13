Кабмин рассмотрит стратегию развития Ощадбанка в ближайшее время — Марченко

Стратегия развития Ощадбанка находится в Секретариате Кабинета министров и правительство в ближайшее время ее рассмотрит для дальнейшего вхождения ЕБРР в капитал банка. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Фото: epravda.com

Заявление прозвучало во время встречи с управляющим директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малижем и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Что обсуждали на встрече

Отмечается, что основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реструктуризация Фонда гарантирования вкладов физических лиц, результаты работы текущих проектов и планы на дальнейшее сотрудничество.

«На данный момент правительство Украины уже утвердило основные направления деятельности «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка» и одобрило остратегии развития «Укрэксимбанка» и «Приватбанка».

Стратегия развития «Ощадбанка» находится в Секретариате Кабинета Министров Украины и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства", — сказал Марченко.

ЕБРР готов зайти в капитал Ощадбанка

Также в рамках встречи обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО «Ощадбанк».

Основными условиями ЕБРР , предшествующих предоставлению займа, являются:

согласование со стороны Кабинета Министров Украины стратегии развития Ощадбанка на 2021?2025 годы;

разработка и согласование с Министерством финансов Украины плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала Ощадбанка;

обновление, совместно с ЕБРР , программы трансформации Ощадбанка.

«По словам Фрэнсиса Малиже, финансирование „Ощадбанка“ является одним из стратегических проектов Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе. ЕБРР готов при необходимости привлекаться в процесс и консультировать украинскую сторону для ускорения достижения результатов», — добавили в министерстве.

Предыстория

В конце 2016 года между Кабмином, Ощадом и ЕБРР был подписан Меморандум взаимопонимания, который предусматривает предоставление Ощаду поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации для подготовки банка к частичной приватизации.

При этом ЕБРР выразил намерение в дальнейшем инвестировать средства в капитал Ощада при условии достижения госбанком ключевых целей трансформации, определенных в Меморандуме.

Стратегия развития Ощадбанка на 2021?2024 годы предусматривает, что более 80% кредитного портфеля банка должно быть сконцентрировано на частном секторе.