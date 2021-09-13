Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов, пишет Финансовый клуб.

Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.

Комитет рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона №?5542?1, который, в частности, предусматривает:

  • постепенное обретение государственным Ощадбанком статуса банка — участника системы гарантирования вкладов физических лиц.
  • усовершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам
  • постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн при обеспечении финансовой устойчивости Фонда гарантирования.

К законопроекту поступило 246 поправок

Как сообщил глава профильного подкомитета Андрей Иванчук, к законопроекту поступило 246 поправок, из которых предлагается учесть 54, а остальные — отклонить.

Комитет поддержал редакцию, предложенную подкомитетом и принял решение рекомендовать Верховной Раде по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с необходимой технико-юридическим доработкой.

Напомним

30 июня Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.

Ранее в Фонде гарантирования заявили, что повышение гарантированной суммы вкладов физических лиц возможно при двух условиях: решение проблемы долгов Фонда гарантирования перед государством и укрепления банковской системы.

За первые четыре месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 345,9 млн грн. В апреле выплаты составили 26,2 млн грн.

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