Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов, пишет Финансовый клуб.
Комитет рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона №?5542?1, который, в частности, предусматривает:
- постепенное обретение государственным Ощадбанком статуса банка — участника системы гарантирования вкладов физических лиц.
- усовершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам
- постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн при обеспечении финансовой устойчивости Фонда гарантирования.
К законопроекту поступило 246 поправок
Как сообщил глава профильного подкомитета Андрей Иванчук, к законопроекту поступило 246 поправок, из которых предлагается учесть 54, а остальные — отклонить.
Комитет поддержал редакцию, предложенную подкомитетом и принял решение рекомендовать Верховной Раде по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с необходимой технико-юридическим доработкой.
Напомним
30 июня Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.
Ранее в Фонде гарантирования заявили, что повышение гарантированной суммы вкладов физических лиц возможно при двух условиях: решение проблемы долгов Фонда гарантирования перед государством и укрепления банковской системы.
За первые четыре месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 345,9 млн грн. В апреле выплаты составили 26,2 млн грн.