Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов, пишет Финансовый клуб.

Комитет рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект закона №?5542?1, который, в частности, предусматривает:

постепенное обретение государственным Ощадбанком статуса банка — участника системы гарантирования вкладов физических лиц.

усовершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам

постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 тыс. грн при обеспечении финансовой устойчивости Фонда гарантирования.

К законопроекту поступило 246 поправок

Как сообщил глава профильного подкомитета Андрей Иванчук, к законопроекту поступило 246 поправок, из которых предлагается учесть 54, а остальные — отклонить.

Комитет поддержал редакцию, предложенную подкомитетом и принял решение рекомендовать Верховной Раде по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с необходимой технико-юридическим доработкой.

Напомним

30 июня Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.

Ранее в Фонде гарантирования заявили, что повышение гарантированной суммы вкладов физических лиц возможно при двух условиях: решение проблемы долгов Фонда гарантирования перед государством и укрепления банковской системы.

За первые четыре месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 345,9 млн грн. В апреле выплаты составили 26,2 млн грн.