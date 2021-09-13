Бывшего руководителя Черноморского пароходства будут судить за продажу пансионата в Аркадии

На месте пансионата построили многоквартирный дом премиум-класса.

Бывшего руководителя Черноморского пароходства будут судить за продажу пансионата в Аркадии
Пансіонат до знесення
Фото: Google Maps

Национальная полиция и Офис генерального прокурора передали в суд обвинительный акт против бывшего управляющего санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство". Его будут судить за продажу пансионата ветеранов флота в курортной зоне Одессы по заниженной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Обвиняемый, действуя по предварительному сговору группой лиц и вне процедуры санации, совершил незаконную продажу имущества Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» по заниженной стоимости. В частности, он реализовал здание пансионата ветеранов флота в г. Одесса, не учитывая стоимость земельного участка, на котором он расположен. В результате таких противоправных действий государству причинено более 17 млн грн убытков", - говорится на сайте прокуратуры.

Пансионат находился на улице Каманина, 20. Сейчас на его месте построено шестиэтажное здание премиум-класса, где однокомнатная квартира стоит от 2 млн гривен.

Действия обвиняемого квалифицировали как злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Его имени в сообщении нет, но с 2016 года до мая 2021 года управляющим санацией ЧМП был Евгений Лахненко.

Во времена СССР Черноморское пароходство мало флот из 400 судов. В 1990-х большинство кораблей передали офшорным компаниям или продали на аукционах за долги.

В 2003 году Хозяйственный суд Одесской области начал дело о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006 года по решению кредиторов в компании началась процедура санации.

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