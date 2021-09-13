Нацбанк отозвал лицензии 14 финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) применил к 11 ломбардам и трем финансовым компаниям меры воздействия, временно остановив все лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора

Нацбанк отозвал лицензии 14 финучреждений
Фото: dw.com

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября.

Причиной решения является непредставление финучреждениями отчета независимого аудитора за 2020 год, сообщает НБУ.

Кому аннулировали лицензии

Трем финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг: ООО «Вернум Кэпитал», ООО «Вольтер Капитал» и ООО «Финансовая компания «Девиант».

Кроме того, 11 ломбардам временно остановлены лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Речь идет о:

  • ПО «Ломбард Ч П Златофинресурс И К»;
  • ПО «Ломбард Павленко и Компания»;
  • ПО «Ломбард Оскар» (ЧП «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора»);
  • ПО «Ломбард «Виста» ООО «АЙ-ТИ 911» и Компания»;
  • ПО «Хруща и компании «Ломбард АВК»;
  • ПО «Ломбард «Алатырь» ООО «Трисель» и компания»;
  • ПО «Ломбард «Добробут» ЧП «Агентство недвижимости «Добробут» и компания»;
  • ПО «Ломбард «Кредитор» ООО «Ювелир-инвест» и компания»;
  • ПО «Ваш Ломбард» Лукачек и компания»;
  • ПО «Ломбард «Каса.Юа» с участием ООО «Кесеф-Финанс», ООО «Загав-Финанс»;
  • ПО «Ломбард Коин «Ворлд Коин и Компания».

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 13 сентября 2021 года. С указанной даты и до принятия Национальным банком решения о возобновлении действия лицензий указанные компании теряют право заключать договоры (продлять срок действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами. В то же время приостановка лицензии не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам.

Компаниям, в которых применены меры воздействия, необходимо устранить нарушения и представить Национальному банку отчет независимого аудитора за 2020 год до 11 октября. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

В то же время Национальный банк возобновил лицензии на предоставление финансовых услуг ООО «Финансовая компания «Спейр», так как она устранила нарушения.

Контекст

Проверить действующие лицензии можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения — по ссылке, юридического лица-лизингодателя — по ссылке.

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