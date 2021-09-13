Банк, потерявший платежеспособность, остался без лицензии: вкладчикам рассказали, что будет с их деньгами

В Украине продолжается процесс ликвидации банка, потерявшего платежеспособность. НБУ еще месяц назад в принудительном порядке отозвал его лицензию, а сейчас идет процесс ликвидации этого финучреждения. Вкладчикам, которые держали в этом банке свои депозиты, обещают вернуть их сбережения. Однако всех денег не вернут.

Речь идет о банке "Земельный капитал", который принадлежит бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову. Банк был основан еще в 1994 году. По объемам собственного капитала он занимал 63 позицию среди 73 банков, функционирующих в Украине.

В последнее время дела у "Земельного капитала" шли неважно. Банк уже не в состоянии был выполнять обязательства перед своими клиентами. Финучреждению нечем было рассчитываться со своими кредиторами, и оно не в состоянии было выплачивать деньги своим вкладчикам.

НБУ , как национальный регулятор, не раз предупреждал "Земельный капитал" об угрозе ликвидации и советовал банкирам срочно найти источники дофинансирования банка . Но те то ли не захотели воспользоваться советом Нацбанка, то ли просто не нашли тех источников.

Финал получился вполне закономерный. 11 августа НБУ принудительно лишил "Земельный капитал" лицензии, а сейчас идет процесс окончательной ликвидации банка.

Что будет с вкладами клиентов обанкротившегося банка?

Поскольку это финучреждение, как и все коммерческие банки, делало взносы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, то им будет возвращено деньги за счет этого фонда. Большинство клиентов-физических лиц получат свои сбережения полностью. Однако не всем клиентам вернут все их деньги. Почти 70% вкладчиков "Земельного капитала" ФГВФЛ полностью возместит их деньги. Остальные же получит не полную сумму.

Дело в том, что согласно закону ФГВФЛ возмещает только суммы, не превышающие 200 тысяч гривен. Поэтому, если у клиента было на депозите меньше 200 тысяч, то он получит свои деньги полностью. А если сумма вклада превышала 200 тысяч, то, к сожалению, ему возместят только 200 тысяч.

Кстати, в парламенте вскоре могут принять закон, которым повысят сумму возмещения их ФГВФЛ до 600 тысяч гривен. Но для вкладчиков "Земельного капитала" это уже ничего не изменит, ведь закон не имеет обратной силы.