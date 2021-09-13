В Украине рекордно снизились цены на сливы: стоимость фруктов на базарах

Стоимость слив в Украине за год снизилась в полтора раза. На сегодняшний день фрукты продают на оптовых рынках по 7-8 грн/кг. За последние четыре года таких низких цен на сливу украинцы не помнят.

В Украине в полтора раза снизились цены на сливы: стоимость фруктов побила 4-летний рекорд

В прошлом году сливы стоили дороже из-за неурожая. В этом году в Украине большинство фруктов и овощей погибли из-за заморозков весной и обильных дождей в начале лета. Но сливы дали хороший урожай. Площади под сливу ежегодно увеличиваются, ведь этот фрукт экспортируется в Евросоюз, и выращивать его нам выгодно.

Несмотря на это, технологии выращивания и технологии длительного хранения слив, не говоря уже о торговых контактах и опыта экспорта, в Украине не так хорошо развиты. Для украинских аграриев слива, как и раньше, остается дополнительным нишевым направлением бизнеса. Ежегодно этот бизнес развивается все больше, что безусловно очень хорошо для украинского фермерства в целом.

На базарах сливы на сегодняшний день стоят в среднем 15-35 грн/кг, в зависимости от сорта, а в магазинах фрукты могут стоить и дороже, но также зависит от сорта и качества фруктов.

В Украине в полтора раза снизились цены на сливы: стоимость фруктов побила 4-летний рекорд
Что касается цен на другие фрукты, то например, цены на голубику начали резко расти. Это связано с завершением сезона ягоды. Остаточные партии ягоды фермеры продают по 120-180 грн/кг, тогда как в августе голубику уже продавали за 90-100 грн/кг.

Малину на рынке продают по 100-130 грн / кг, мелкую клубнику - по 65-80 грн/кг. Большие персики продаются в среднем за 35-50 гривен за килограмм. Яблоки ранних сортов можно купить за 15-25 грн /кг, груши продаются также по 15-20 грн за кг. Арбузы на базаре можно купить уже по 4-6 гривен за кг.

Напомним, в Украине резко выросли цены на картофель за последнюю неделю, и стоимость поздних сортов дешеветь не будет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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