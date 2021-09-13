"Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен убытков за первое полугодие

При этом, по сравнению с прошлым годом, доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн, а от пассажирских - на 511,4 млн грн.

За первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд гривен совокупных чистых убытков.

Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на отчет УЗ о выполнении показателей финансового плана.

Отмечается, что на июль 2021 года предприятие должно 39,1 млрд гривен кредитов перед банками.

"Убыточную деятельность АО "Укрзализныця" вызвано уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", - говорится в документе.

В частности, сообщается о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок.

Среди негативных факторов в УЗ также выделяют уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды из Украины, а также уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и снижения спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения из РоSSии.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок - на 511,4 млн грн (26,7%).

2020 год "Укрзализныця" закончила с убытком в 11,4 млрд гривен.

Напомним, в апреле Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" признала работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной. На заседании члены комиссии признали и.о. главы правления Ивана Юрика и членов правления УЗ "некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности".

В начале августа из-за угрозы банкротства Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александр Кубракова. Такое решение было бы прямым вмешательством в операционную деятельность предприятия, и его не было реализовано.

Обязанности главы правления УЗ с середины августа исполняет Александр Камышин.

8 сентября Кабмин одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования УЗ. В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.