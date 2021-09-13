FamilyMart откроет 1000 магазинов без персонала в Японии к 2025 году

По сообщениям сетевых источников, сеть розничных магазинов FamilyMart планирует открыть 1000 магазинов без персонала в Японии к концу 2024 года. Этот проект станет первым крупномасштабным внедрением полностью автоматизированных торговых точек в стране.

Изображение: Makoto Okada

В прошлом году японские власти ослабили правила, которые требовали обязательного присутствия сотрудников в магазинах. Поскольку ожидается ухудшение ситуации с нехваткой рабочей силы из-за сокращения населения в стране, всё больше предприятий рассматривают варианты максимальной автоматизации процессов. В настоящее время Япония по производительности труда занимает последнее место среди стран «большой семёрки» и 21-е место среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Автоматизация стала необходимой в розничной торговле, которая отстаёт от других отраслей в плане повышения производительности труда. Однако действующие в стране санитарные нормы требуют, чтобы в магазинах, где работают с продуктами питания, присутствовал санитарный инспектор. В прошлом году Министерство здравоохранения Японии допустило, что санитарный контроль может осуществляться патрулями.

Одним из важных элементов автоматизации розничных магазинов являются платёжные системы. FamilyMart будет использовать потолочные камеры с искусственным интеллектом и датчики веса на полках для отслеживания товаров, которые берут покупатели. Когда посетитель магазина подходит к платёжному терминалу, названия товаров и их стоимость отображаются на мониторе, после чего можно оплатить их с помощью наличного или безналичного расчёта. Такой подход избавляет от необходимости использовать штрих-коды и делает более сложным воровство в магазинах. Система не будет собирать данные, которые могут привести к идентификации личности покупателей, а при входе в магазин им не нужно будет проходить биометрическую аутентификацию.

FamilyMart заявила, что в магазинах без сотрудников будут доступны практически все из примерно 3000 товаров, продаваемых в обычных торговых точках сети. Первый такой магазин начал работать в Токио в июле этого года. Он представляет собой торговую точку площадью 50 м?, в которой размещено около 50 камер и доступно для покупки примерно 750 наименований товаров. Для определения возраста покупателей алкогольных напитков использовался специальный монитор на платёжном терминале.

Решение о масштабном внедрении автоматизированных магазинов было принято после того, как в компании убедились в полной работоспособности системы при одновременном нахождении в магазине до 10 посетителей. В общей сложности сеть FamilyMart насчитывает около 16 тыс. торговых точек в Японии и ежегодно их количество увеличивается на 200–500 магазинов. В дальнейшем новые магазины компании преимущественно будут обходиться без персонала.



