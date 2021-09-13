Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ

В компании Нафтогаз рассказали о происхождении лишних кубометров в платежках за газ. Поставщик газа объяснил, что за объемы потребленного газа несет ответственность как сам потребитель, так и компания, которая занимается распределением (облгаз).

Одна из клиенток Нафтогаза задала вопрос в Facebook-аккаунте Нафтогаза. Женщина возмутилась, что ей прислали платежку за газ, в которой объем потребленного газа совсем не соответствует тому, что был ею отправлен газовикам.

"Как решить такую проблему? Когда подано лишь 1 куб газа, а вместо этого взялись десь131 куб, как сверить показатели?", - спрашивает озадаченная клиентка.

Нафтогаз не замедлил с ответом. Из компании-поставщика ответили, что они не никак не причастны к начислению объемов газа. Это – прерогатива облгазов, которые занимаются распределением газа и поставкой его непосредственно в дома украинцев. Именно облгаз несет ответственность за объемы газа, которые представлены клиенту к оплате. Ну и, конечно, сам клиент, когда подает данные о потреблении.

"Именно облгазы (операторы ГРС) отвечают за учет и начисление объемов газа. Показатели счетчика Вы предоставляете ежемесячно оператору ГРС. Если Вы не согласны с начислениями и объемами, которые нам передал Ваш облгаз - обратитесь к ним", - ответил клиентке Нафтогаз.

А на днях Нафтогаз также напомнил своим клиентам, что они могут расплачиваться за газ, потребленный в предыдущем месяце, не дожидаясь, когда им придет бумажная платежка. Узнать вою сумму платежа можно уже с 10-12 числа из электронных носителей в личном кабинете на my.gas.ua, чат-ботах GASUA в Viber или Telegram, или же по электронной почте (e-mail).

Кроме того, клиенты, которые были еще в прошлом году подключены к тарифу "Годовой" платят за газ ежемесячно равными частями. Для них тем более сумма платежа – не загадка. Поэтому они вполне могут рассчитываться за газ, потребленный в предыдущем месяце, уже с самого начала следующего месяца.