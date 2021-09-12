Отключение электричества за долги: как будет происходить, и кто может не бояться

Отключение электричества за долги для Украины не внове. К этой процедуре уже давно прибегают, чтобы заставить наиболее злостных должников рассчитаться с поставщиками электроэнергии. Однако некоторым должникам, несмотря на кругленькие суммы задолженностей, электричество не отключат.

Стало известно, кому не грозит отключение электричества за долги

В НКРЭКУ напомнили, кто может спать спокойно и, к тому же, при свете, несмотря на имеющиеся долги.

Запрещено производить отключение электричества жителям "красных зон". Однако, как только регион выходит из красной зоны, процедуру отключения могут возобновить, но отключат не сразу. Оказывается, еще в течение 30 дней после выхода региона из "красной зоны" его жители могут не бояться отключения электричества. Ну, а спустя 30 дней все равно придется либо возвращать долги, либо остаться без света.

Стало известно, кому не грозит отключение электричества за долги

Что делать, если электричество уже отключили

  • В первую очередь, должник должен вернуть всю сумму, которую он задолжал, включая и пеню.
  • После того, как он рассчитался за электроэнергию, поставщик электричества должен обратиться к оператору, который занимается распределением электричества, чтобы тот включил электричество бывшему должнику.
  • Оператор должен подключить клиента, погасившего долг, к электросети. На выполнение этой процедуры оператору дается до 3 дней (в городе) и до 5 дней (в сельской местности).

При этом, если должнику намеревались отключить электричество, однако еще не сделали этого, поставщик электроэнергии обязан остановить эту процедуру, сообщив оператору, что долг возмещен.

Напомним, украинцам рассказали, как можно легально сэкономить на стоимости коммунальных услуг.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
Валютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионовВалютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионов
Заработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токенЗаработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токен
Биткоин легализовали в УкраинеБиткоин легализовали в Украине
Алюминий подорожал до максимума с мая 2011 годаАлюминий подорожал до максимума с мая 2011 года
Блок рекламы


Похожие новости
Гарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банкаГарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банка
Гонконг может ограничить доступ инвесторов к сделкам со SPAC-компаниямиГонконг может ограничить доступ инвесторов к сделкам со SPAC-компаниями
Шевченко ждет миссию МВФ в сентябре. Транш может быть больше $700 миллионовШевченко ждет миссию МВФ в сентябре. Транш может быть больше $700 миллионов
Заявка NVIDIA на поглощение британской Arm может быть рассмотрена в Евросоюзе к середине октябряЗаявка NVIDIA на поглощение британской Arm может быть рассмотрена в Евросоюзе к середине октября
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
Цена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в УкраинеЦена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в Украине
Индекс S&P 500 может добавить несколько новых компаний (список)Индекс S&P 500 может добавить несколько новых компаний (список)
Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - ВитренкоТариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - Витренко
PayPal может запустить платформу для торговли акциямиPayPal может запустить платформу для торговли акциями
Китай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынокКитай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынок
Последние новости
Подгружаем последние новости