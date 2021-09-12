Отключение электричества за долги: как будет происходить, и кто может не бояться

Отключение электричества за долги для Украины не внове. К этой процедуре уже давно прибегают, чтобы заставить наиболее злостных должников рассчитаться с поставщиками электроэнергии. Однако некоторым должникам, несмотря на кругленькие суммы задолженностей, электричество не отключат.

В НКРЭКУ напомнили, кто может спать спокойно и, к тому же, при свете, несмотря на имеющиеся долги.

Запрещено производить отключение электричества жителям "красных зон". Однако, как только регион выходит из красной зоны, процедуру отключения могут возобновить, но отключат не сразу. Оказывается, еще в течение 30 дней после выхода региона из "красной зоны" его жители могут не бояться отключения электричества. Ну, а спустя 30 дней все равно придется либо возвращать долги, либо остаться без света.

Что делать, если электричество уже отключили

В первую очередь, должник должен вернуть всю сумму, которую он задолжал, включая и пеню.

После того, как он рассчитался за электроэнергию, поставщик электричества должен обратиться к оператору, который занимается распределением электричества, чтобы тот включил электричество бывшему должнику.

Оператор должен подключить клиента, погасившего долг, к электросети. На выполнение этой процедуры оператору дается до 3 дней (в городе) и до 5 дней (в сельской местности).

При этом, если должнику намеревались отключить электричество, однако еще не сделали этого, поставщик электроэнергии обязан остановить эту процедуру, сообщив оператору, что долг возмещен.

Напомним, украинцам рассказали, как можно легально сэкономить на стоимости коммунальных услуг.