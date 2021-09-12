В Украине резко выросли цены на картофель

Цены на картофель в Украине за последнюю неделю резко возросли. Стоимость самого популярного украинского овоща сейчас составляет от 5 до 7 грн за килограмм на оптовых рынках. В розницу картофель продают по 8-10 грн за килограмм.

В Украине резко выросли цены на картофель: что будет с поздним урожаем отечественного овоща

Несмотря на сложные агроклиматические условия нынешнего сезона, урожай картофеля в этом году обещает быть неплохим, уверяют фермеры. Сбор поздних сортов уже начался. В некоторых областях картофель родил мелким. На корм скоту его не отправят, производители будут пытаться продать все, что есть, покупателям.

Украинские аграрии уже не первый год сосредоточивают производство только на продовольственных сортах, на которые есть спрос. Сейчас фермеры не видят необходимости разнообразить ассортимент чипсовым и другими сортами для переработки, ведь их будет труднее сбыть.

В Украине резко выросли цены на картофель: что будет с поздним урожаем отечественного овоща
Самые оптимистичные прогнозы на картофель сейчас в северных регионах Украины, где как раз начинается уборочная кампания. Очень скоро станет ясно, хватит ли Украине собственной картошки на зиму, или придется импортировать из-за рубежа.

По прогнозам экономистов, в конце октября картофель будет стоить в пределах 7 грн за килограмм в опте. Поэтому не стоит ждать, а можно начинать закупать картофель на зиму уже сейчас, пока цены не подскочили вверх.

Напомним, в начале сентября в Украине резко упали цены на лук, свеклу и морковь.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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