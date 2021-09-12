Виноград в Украине не смог дозреть из-за холодного лета: виноделы в отчаянии

В Украине в нынешнем году катастрофически не уродил виноград. Из-за неблагоприятных погодных условий весны и лета лоза сильно пострадала. Но даже те гроздья, которые завязались, не могут толком дозреть из-за холода и дождей. Из-за этого отечественные виноделы с горечью констатируют, что останутся без сырья. А украинская винодельческая отрасль, которая и так сейчас переживает не лучшие времена, вообще придет в упадок.

В Украине из-за позднего лета почти пропал виноград: отечественные виноделы в отчаянии

Виноград – культура теплолюбивая. Много солнца и умеренный полив придают ему сил и наливают к осени гроздья прозрачным нектаром. Поэтому юг Украины всегда был благоприятным регионом для виноградарства и виноделия. Однако в этом году и там, на юге, летний сезон не заладился.

Сначала виноград взяла в плен холодная весна с поздними заморозками, уничтожив большую часть цветочной завязи. Затем летом, когда виноград только пошел в рост, зарядили обильные дожди. Из-за повышенной влаги лоза начала болеть.

В Украине из-за позднего лета почти пропал виноград: отечественные виноделы в отчаянии

В итоге, урожай этого года в Одесской и Николаевской областях будет в 5-6 раз меньше, чем в прошлом году. Причем, из-за всех этих погодных катаклизмом и тот урожай, что есть, плохо дозревает.

В таких условиях украинское виноградарство и виноделие совсем придет в упадок. Оно и до этого уже давно не было процветающей отраслью. Достаточно сказать, что еще в 2017 году 62% вина, которое было продано в нашей стране, было изготовлено в Украине. А всего спустя два года, в 2019, украинское происхождение имело только 52% вина. Год от года виноградники в Украине сокращаются. И сокращается производство отечественных вин.

Напомним, специалисты рассказали, как можно отличить настоящее вино от порошкового. Есть несколько простых способов.


Марченко Любов, Тудей

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