Интернет-магазины в Украине возьмут на учет и заставят раскрыть полную информацию о себе

Все интернет-магазины в Украине возьмут на учет и заставят раскрыть полную информацию как о самом магазине, так и о товарах, которые в нем продаются.

В правительстве уже подготовили два законопроекта, которые позволят государству установить тотальный контроль над интернет-магазинами и онлайн-торговлей. Инициаторы этих законодательных инициатив надеются, что это поможет обезопасить потенциальных покупателей от мошенников, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

Если эти законопроекты будут приняты, то организаторы интернет-магазинов будут обязаны размещать исчерпывающую информацию о своем предприятии, а также давать детальное описание товаров, которые они предлагают на продажу.

"Регулирование электронной коммерции – требования современности. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца вызывает незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей", - высказала идею законопроекта замминистра экономики Ирина Новикова.

Одним из документов предусмотрена ответственность интернет-продавца за недостоверную или неполную информацию о своем интернет-магазине.

Другой законопроект, предложенный Минцифры, предусматривает создание "Единого государственного веб-портала для потребителей в сфере электронной коммерции", в который будут внесены данные обо всех интернет-магазинах Украины, а также их владельцах.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которые наиболее часто становятся жертвами мошенников. Речь идет о Раках, Водолеях и Львах. Впрочем, это не значит, что остальные знаки Зодиака не могут оказаться в роли как жертвы, так и самого мошенника.