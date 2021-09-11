Кешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльности

В Украине банки, один за другим, сворачивают свои программы лояльности для клиентов. В частности, кешбэк будут сокращать, по крайней мере, вдвое. Это связано с Меморандумом, который был подписан между Нацбанком и платежными системами Visa и Mastercard. Он предусматривает постепенное снижение процента интерчейнджа. К 2023 году он не должен превышать 0,9%.

В Украине банки сворачивают свои программы лояльности: кешбэк урежут

В частности, об упразднении программы лояльности для клиентов уже заявил Альфа Банк, а за ним на очереди и ПриватБанк. Об уменьшении ставки кешбэка вдвое заявили также в Идея Банке.

Причем банкиры в один голос утверждают, что снижения ставки кешбэка не избежать. Разница может быть лишь в том, оставят ли клиентам вообще хоть минимальные бонусы, или же упразднят их вовсе.

В Украине банки сворачивают свои программы лояльности: кешбэк урежут

"Каждый банк будет принимать для себя решение: готов ли он полностью отказаться от дохода интерчейндж и отдать их клиенту, или придется другие доходы с пользователей карточек также финансировать из программ лояльности", – говорит начальник управления продаж и цифрового маркетинга Идея Банка Иван Степанец.

Впрочем, как сходятся во мнении многие эксперты, едва ли банкиры станут существенно жертвовать своими доходами. А потому, покупателям придется забывать о кешбэке.

Напомним, весной нынешнего года крупные торговые сети взбунтовались против огромного эквайринга, который берут с них банки за безналичное обслуживание покупателей. В итоге, в конфликт была вынуждена вмешаться СБУ. Под давлением службы безопасности банки согласились постепенно снизить процент отчислений на эквайринг.


Марченко Любов, Тудей

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