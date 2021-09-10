В Одесской области разоблачили контрабандную схему ввоза в Украину роSSийского топлива

Сделка проводилась через Одесскую таможню.

В Одесской области разоблачили контрабандную схему ввоза в Украину роSSийского топлива
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза роSSийского топлива через порты Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Организаторы схемы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенное место, где принимали нефтепродукты из роSSийских танкеров.

Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину.

Фото: dbr.gov.ua

"Для растаможивания топлива организаторы подделывали документы, в которых указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГПС. А также для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива", - отметили в ГБР .

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортированного топлива.

Следователи ГБР Николаева предварительно установили, что схема осуществлялась при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы. В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлена в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, для проверки фактов приобретения топлива компаниям-импортерам направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

Следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации роSSийского горючего.

Напомним, в апреле глава ГФС Вадим Мельник опубликовал видеоролик, где показан механизм функционирования рынка незаконного топлива и борьбы с ним.

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