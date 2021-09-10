Шевченко рассказал, насколько вырос за год рынок ипотечного кредитования

Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн.

Шевченко рассказал, насколько вырос за год рынок ипотечного кредитования
Фото: Національний банк України

Украинские банки за первые семь месяцев 2021 года выдали новых ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен. Это свидетельствует о восстановлении экономики после коронакризиса, заявил в Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"В частности, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. Всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года" , - комментирует он.

По словам Шевченко, положительной также является тенденция увеличения количества банковских учреждений, работающих в данном сегменте кредитования. В июле новые ипотечные кредиты выдал 21 банк, что является рекордом с декабря 2018 года, с тех пор НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу.

"Снижаются и ставки, хотя пока и не так существенно: с начала года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а это более 90% сделок) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном - на 0,1 процентных пункта до 16,8%. Шаг за шагом страна восстанавливается после коронакризиса!" - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла Закон о виртуальных активах. По словам Шевченко, это позволит легально работать в Украине криптовалютным биржам и поможет защитить участников рынка от мошенничества.

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