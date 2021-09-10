Шевченко рассказал, насколько вырос за год рынок ипотечного кредитования
Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн.
Украинские банки за первые семь месяцев 2021 года выдали новых ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен. Это свидетельствует о восстановлении экономики после коронакризиса, заявил в Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"В частности, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. Всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года" , - комментирует он.
По словам Шевченко, положительной также является тенденция увеличения количества банковских учреждений, работающих в данном сегменте кредитования. В июле новые ипотечные кредиты выдал 21 банк, что является рекордом с декабря 2018 года, с тех пор НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу.
"Снижаются и ставки, хотя пока и не так существенно: с начала года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а это более 90% сделок) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном - на 0,1 процентных пункта до 16,8%. Шаг за шагом страна восстанавливается после коронакризиса!" - подчеркнул глава НБУ.
Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла Закон о виртуальных активах. По словам Шевченко, это позволит легально работать в Украине криптовалютным биржам и поможет защитить участников рынка от мошенничества.