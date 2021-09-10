Bosch рассматривает возможность открытия завода электроинструмента в Украине

Bosch Group рассматривает возможность открытия в Украине завода по производству электроинструмента.

Об этом рассказал региональный президент Bosch Штеффан Хоффманн во время встречи с первым вице-премьером, министром экономики Алексеем Любченко.

"Украина для нас - интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования - локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", - цитирует Хоффманна пресс-служба Минэкономики.

Напомним, что группа Bosch представлена в Украине компанией "Роберт Бош Лтд". Во Львовской области есть завод Bosch по восстановлению автомобильных стартеров. Также в Киеве действует сервисный центр Bosch по обслуживанию и ремонту электроинструментов.

Любченко в свою очередь рассказал представителям Bosch об украинских "инвестнянях".

"Условия - инвестиции более 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Вместо этого мы предлагаем очень привлекательные условия - налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое. Также на днях Верховная Рада Украины поддержала проект закона об индустриальных парках, которым также предусмотрены многочисленные стимулы для инвесторов. Правительство Украины осуществляет последовательную и прагматичную политику для поддержки инвесторов", - сказал министр.

Во время встречи также обсуждались декарбонизация экономики Украины, развитие зеленой энергетики и систем накопления энергии.

Любченко рассказал немцам о планах Украины сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Большим сегментом национального вклада является повышение энергоэффективности зданий, поэтому Украина будет приветствовать предложения и технические рекомендации по внедрению новейших энергетических стратегий от ведущих производителей.