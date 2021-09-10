Гонконг может ограничить доступ инвесторов к сделкам со SPAC-компаниями

Гонконг может ограничить круг инвесторов, имеющих право на заключение сделок со SPAC-компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: forbes.ua

Что известно

По информации издания, город планирует допускать к торгам как на первичном, так и на вторичном рынке ценных бумаг SPAC-компаний инвесторов с активами не менее 8 млн гонконгских долларов ($1 млн).

По мнению аналитиков, такой шаг мог бы снизить риски для всех игроков. Сообщается, что планы находятся на начальном этапе рассмотрения.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в 2021 году было совершено 125 сделок по слиянию с компаниями-пустышками, 58% из них в настоящее время торгуются ниже отметки $10, при этом более чем у трети из них было выкуплено более 50% акций в обороте.

Охлаждение интереса к SPAC совпало с усилением надзора со стороны SEC. Регулирующие органы неоднократно предупреждали инвесторов о рисках, лежащих в основе этих сделок, требуя при этом более полного раскрытия информации и более строгих правил бухгалтерского учета в случае сделок с «компаниями-пустышками».

Что такое SPAC

SPAC — это специальные компании, которые привлекают капитал в ходе IPO и используют деньги для слияния с частной компанией и вывода ее на биржу, как правило, в течение двух лет. По правилам Комиссии по ценным бумагам (SEC), акции SPAC размещаются по фиксированной цене в $10.