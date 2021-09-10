На субсидии не хватает 12 млрд гривен

Кабинет министров будет просить Верховную Раду дополнительно выделить 12 млрд гривен на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что в государственном бюджете на субсидии было запланировано меньше 37 млрд гривен, из которых 35,2 млрд гривен уже использованы. Остатка средств хватит, чтобы выплатить субсидии только до начала отопительного сезона.

"До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет еще 12 млрд гривен. Будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Соответствующий законопроект планируют подать в Раду на следующей неделе.

Напомним, что в последний раз Верховная Рада вносила изменения в госбюджет в июле, когда был выделен 1 млрд грн на "большую реставрацию" памятников коммунальной формы собственности.

Доходы госбюджета на 2021 должны составлять 1,1 трлн гривен, расходы - 1,35 трлн.