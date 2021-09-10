Главные события на фондовых биржах 9 сентября: «Бычий» рынок США теряет силы

В четверг фондовые рынки США продолжили плавное снижение. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,46%, закрыв день на отметке 4493 пункта.

Фото: delo.ua

Среди крупнейших компаний США , чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании NIKE, выросшие вчера на 1,6%, и акции PayPal Holdings, прибавившие 0,5%.

Лидерами снижения стали акции компании Johnson & Johnson, потерявшие 2,2%, и акции Netflix, снизившиеся на 1,4%.

Важная статистика

Из важной статистики, вчера вышли недельные данные по количеству первичных заявок за пособием по безработице в США за предыдущую неделю. Их количество составило 310 тысяч заявок, что оказалось меньше ожиданий на уровне 335 тысяч заявок, и стало минимальным значением в период пандемии.

Неопределенность — вот, что большее всего пугает рынок США в данный момент. И эта неопределенность давит на рынки. Инвесторы на Уолл-Стрит, грубо говоря, уже запутались в своих ожиданиях.

«Штамм дельта», предстоящее 21?22 сентября заседание ФРС, завершение программы по выплате повышенных пособий в США , и все еще высокий уровень инфляции. Все эти факторы создают в умах инвесторов множество комбинаций развития будущих событий, как позитивных, так и негативных. И похоже, что время, когда рынок жил в «розовых» очках на протяжении уже почти полутра лет заканчивается.

Если в предыдущие полтора года почти все на Уолл-Стрит были уверены в том, что экономика будет расти на эффекте восстановления, а деньги будут печататься, то сейчас такой однозначной уверенности уже нет. Будущее монетарной политики ФРС и перспективы роста экономики стало уже менее понятным и неоднозначным, поэтому и сила растущего фондового рынка США стала угасать.