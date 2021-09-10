Главные события на фондовых биржах 9 сентября: «Бычий» рынок США теряет силы

В четверг фондовые рынки США продолжили плавное снижение. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,46%, закрыв день на отметке 4493 пункта.

Главные события на фондовых биржах 9 сентября: «Бычий» рынок США теряет силы
Фото: delo.ua

Среди крупнейших компаний США, чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании NIKE, выросшие вчера на 1,6%, и акции PayPal Holdings, прибавившие 0,5%.

Лидерами снижения стали акции компании Johnson & Johnson, потерявшие 2,2%, и акции Netflix, снизившиеся на 1,4%.

Важная статистика

Из важной статистики, вчера вышли недельные данные по количеству первичных заявок за пособием по безработице в США за предыдущую неделю. Их количество составило 310 тысяч заявок, что оказалось меньше ожиданий на уровне 335 тысяч заявок, и стало минимальным значением в период пандемии.

Неопределенность — вот, что большее всего пугает рынок США в данный момент. И эта неопределенность давит на рынки. Инвесторы на Уолл-Стрит, грубо говоря, уже запутались в своих ожиданиях.

«Штамм дельта», предстоящее 21?22 сентября заседание ФРС, завершение программы по выплате повышенных пособий в США, и все еще высокий уровень инфляции. Все эти факторы создают в умах инвесторов множество комбинаций развития будущих событий, как позитивных, так и негативных. И похоже, что время, когда рынок жил в «розовых» очках на протяжении уже почти полутра лет заканчивается.

Если в предыдущие полтора года почти все на Уолл-Стрит были уверены в том, что экономика будет расти на эффекте восстановления, а деньги будут печататься, то сейчас такой однозначной уверенности уже нет. Будущее монетарной политики ФРС и перспективы роста экономики стало уже менее понятным и неоднозначным, поэтому и сила растущего фондового рынка США стала угасать.

Рынок США, все еще находящийся возле своих максимумов, снижается под своим весом даже не имея для этого формальных поводов. Буквально месяц назад такой динамики рынка не было. Рынок даже при наличии поводов падал неохотно, а при отсутствии значимых новостей предпочитал расти вверх. Сейчас же мы наблюдаем обратную динамику — рынок США ползет вниз, на фоне отсутствия значимых новостей, а такую динамику можно считать предвестником будущей коррекции.

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