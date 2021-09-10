Цены на бензин в Украине продолжают расти: сколько стоит топливо

В Украине растет стоимость бензина. 9 сентября цена поднялась на 1 копейку, по сравнению с прошлым днем. Газ также подорожал. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».

Цены на бензин в Украине продолжают расти: сколько стоит топливо
Фото: Pixabay

Цены на бензин в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин такие:

  • А-95 премиум — 31,83 грн (0,01 грн)
  • А-95 — 29,87 грн (0,01 грн)
  • А-92 — 28,91 грн (0,01 грн)
  • ДТ — 28,15 грн за литр (0,01)
  • автогаз — 17,49 грн (0,01 грн)
Динамика цен на бензин, топливо и автогаз

Динамика цен на бензин, ДТ и автогаз / Скриншот сайта «Минфин»

Какие цены установило государство

Напомним, что в Украине государство регулирует цены на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

По состоянию на 1 сентября с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива — 28,69 гривен за литр.

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