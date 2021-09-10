Только 30% предоставленного банкам долгосрочного «рефинанса» пошло на кредитование — НБУ

Часть рефинансирования НБУ, предоставленного банкам, пошла на покупку ОВГЗ. Это признал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос «Минфина».

Только 30% предоставленного банкам долгосрочного «рефинанса» пошло на кредитование — НБУ

Это и был ответ

Чиновник не сказал, сколько именно «рефинанса» пошло на покупку ОВГЗ, отметив, что на кредитование было направлено лишь 30% рефинанса.

Впрочем, вопрос «Минфина» больше касался степени влияния долгосрочного рефинансирования на раскручивание инфляции, обуздать которую сейчас пытается НБУ путем повышения учетной ставки.

Регулятор ответил на этот вопрос, анонсировав полное сворачивание долгосрочного «рефинанса» и процентного свопа с 1 октября в качестве одной из важнейших антиинфляционных мер.

Ранее Юрий Гелетий заявил, что с момента запуска программы антикризисной поддержки банковского сектора в марте-2020 Нацбанк рефинансировал банки на 82 млрд грн сроком на 5 лет.

Ужесточение не помогло

С начала июля Нацбанк ухудшил условия по рефинансированию, сократив максимальные объемы и срок с 5 до 3 лет.

Однако после июньского спада, в июле банки возобновили практику активных заимствований у НБУ. Задолженность банков по рефинансированию НБУ выросла на 3,8 млрд — до 87,2 млрд грн.

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