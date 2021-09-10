Цены на недвижимость в Украине снизятся

Цены на квартиры в новостройках в 2021 году выросли на 20%, вторичное жилье подорожало на 9%. В целом, стоимость недвижимости в Украине выросла на столько, что покупка квартиры или дома стала недоступной для более чем 90% населения. По этой причине в скором времени ожидается обвал цен…

В Украине прогнозируют обвал цен на жилье на первичном и вторичном рынке

Пандемия и экономический кризис заставили украинцев вкладывать свои накопления в покупку жилья. Активизировало спрос на рынке недвижимости также внедрение в стране доступной ипотеки. Как сообщают эксперты, на сегодняшний день в Украине цены на жилье достигли экономически обоснованного максимума, позволить себе приобрести недвижимость уже сейчас могут лишь 8% граждан страны.

Возникшая ситуация является опасной и очень напоминает докризисный 2007 год, после которого наступил тяжелый 2008. Кризис на рынке недвижимости может возникнуть, если застройщики повысят цены на квадратные метры, но украинцы уже не смогут осилить такие суммы. Застройщики потеряют покупателей, что может спровоцировать волну банкротства участников рынка. После подобных событий всегда следует резкий обвал цен на жилье.

По данным аналитиков, с середины июля рынок недвижимости в Украине "просел" почти на четверть. Надежда лишь на то, что ближе к концу года украинцы охотнее начнут покупать дома и квартиры.

В Украине прогнозируют обвал цен на жилье на первичном и вторичном рынке

"Рост цен, если и будет, то в основном за счет активности тех покупателей, которые приобретают жилье сугубо в инвестиционных целях. Однако, ресурс потенциальных покупателей сейчас почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства или по программам ипотеки или рассрочки. Поэтому ограниченное количество потенциальных покупателей и сдерживает рост цен", — пояснил эксперт Юрий Пита.

Напомним, в Украине резко выросли цены на аренду квартир. Что спровоцировало небывалый ажиотаж?


Шевченко Лилия, Тудей

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