Цены на газ в Европе впервые превысили $700

Цена газа на голландском хабе TTF в четверг, 9 сентября, превысила 57 евро за МВт-ч, что соответствует более 700 долларам за тысячу кубометров.

Очередной исторический рекорд связан с низкими запасами газа в европейских хранилищах накануне холодного сезона, а также упорным нежеланием "Газпрома" увеличивать прокачку газа через территорию Украины.

По данным "Оператора ГТС Украины", объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре составят только 109 млн куб. м в сутки. Это минимальный объем, предусмотренный действующим транзитным соглашением с "Газпромом" до 2025 года.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС . Однако «Газпром», к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением «Газпром» не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС , но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через «Северный поток-2»", - заявил накануне гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Следствием политики "Газпрома" стало рекордное подорожание газа на европейских газовых хабах. За год цена на газ в Европе выросла почти втрое.