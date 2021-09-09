Годовая инфляция в Украине второй месяц подряд превысила 10%

В августе подешевели овощи и фрукты, но подорожали яйца.

Инфляция на потребительском рынке Украины в августе 2021 года, как и в июле, составила 10,2% в годовом измерении. Это самый высокий показатель с мая 2018 года.

Об этом говорится в данных Госкомстата, обнародованных в четверг.

По сравнению с июлем 2021 года на потребительском рынке зафиксировали традиционное для августа снижение цен на 0,2%, что связано с новым урожаем. В течение прошлого месяца на 18,3% подешевели овощи, на 5,0% - фрукты. На 1% подешевела масло, но оно все еще остается на 75% дороже, чем год назад.

Одновременно Госстат зафиксировал стремительное подорожание яиц - на 18,0%. Также подорожали сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметана, хлеб, коровье масло, кисломолочная продукция, рыба.

С начала 2021 года инфляция составила 8,7%.

Напомним, что Национальный банк считает, что инфляция в Украине будет расти еще несколько месяцев на конец третьего квартала выйдет на уровень 11%.

9 сентября НБУ повысил учетную ставку с 8% до 8,5% в связи с высокой инфляцией.