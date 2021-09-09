НБУ в четвертый раз с начала года поднял учетную ставку - до 8,5%

Национальный банк в четверг, 9 сентября, повысил учетную ставку с 8,0% до 8,5% в связи с высокой инфляцией.

Об этом на брифинге объявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко.

"Довожу до вашего сведения, что правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, Национальный банк прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала четвертого квартала. Эти решения помогут удержать под контролем инфляционные ожидания и развернуть направление инфляции в сторону снижения", - сказал он.

Инфляция в Украине в июле впервые за три года превысила 10% и в августе продолжила ускорение. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к цели 5%.

Чтобы ускорить замедление инфляции, НБУ решил свернуть некоторые антикризисные меры. В частности, с 10 сентября прекращаются операции по долгосрочному рефинансированию, а с 29 сентября - аукционы процентного свопа.

В случае, если этих мер окажется недостаточно, Национальный банк готов принимать другие для возвращения инфляции к цели 5%.

Следующий пересмотр учетной ставки запланирован на 21 октября.

Напомним, что с июня 2020 года до марта 2021 учетная ставка в Украине находилась на рекордно низком уровне 6,0%. В начале марта НБУ повысил ее до 6,5%, в апреле - до 7,5%, а в июле - до 8%.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.