В Украине разрешили отправлять ровно 5 тысяч без идентификации отправителя

В парламенте приняли изменения в закон, которые исправляют неудобство для людей и позволяют переводить ровно 5 тыс гривен без идентификации личности. Верховная Рада 9 сентября поддержала такую инициативу. Об этом сообщают на официальном веб-портале ВРУ.

В Украине разрешили отправлять ровно 5 тысяч без идентификации отправителя
Фото: epravda.com.ua

Ранее чтобы послать равную сумму люди вынуждены были делать два перевода, ведь сумма, которая не подлежала финмониторингу составляла 4999 гривен и 99 копеек.

О каком законе идет речь

Изменения вносятся в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документ был принят в конце 2019 года.

Что исправили

Он предусматривал, что перевод на сумму 4999 гривен 99 копеек не подлежал мерам финансового мониторинга, а сумму большую всего на 1 копейку уже нельзя было переслать без прохождения идентификации личности отправителя.

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