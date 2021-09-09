В июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке Ахметова
За июль номинальный объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках вырос на 14,2 млрд грн — до 716,6 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.
Курсовая оговорка
За июль гривна укрепилась относительно доллара на 34 копейки с 27,22 до 26,88 грн/$ (на начало августа).
Учитывая, что 34% портфеля средств бизнеса в банках номинировано в инвалюте, такая девальвация автоматически обесценивает весь портфель примерно на 3 млрд грн. То есть, реальный прирост денег бизнеса в июле превысил 17 млрд грн.
Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор ещё больше увеличивает прирост, а у банков по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.
У кого прирост
Самым большим июльским притоком средств бизнеса может похвастаться ПУМБ Рината Ахметова.
У других банков — притоки в 5 раз скромнее. Это — преимущественно банки с иностранным капиталом.
В десятке оказались также банки с отечественными собственниками — Кредит Днепр и Альянс.
В серединке ренкинга расположился государственный Приватбанк.
Топ-10 банков по приросту средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.
|
ПУМБ
|
11,2
|
Ситибанк
|
2,3
|
Альфа-Банк
|
2,2
|
Райффайзен Банк
|
2,1
|
Приватбанк
|
1,4
|
Креди Агриколь Банк
|
1,4
|
Банк Альянс
|
1,2
|
Прокредит Банк
|
0,9
|
Банк Кредит Днепр
|
0,7
|
ОТП Банк
|
0,6
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
У кого отток
В лидерах по июльскому оттоку — трио госбанков, которое в сумме лишилось почти 10 млрд грн. У банка «Пивденный» и Укрсиббанка — оттоки скромнее, вполне возможно, что они во многом обусловлены курсовым фактором.
Топ-5 банков по оттоку средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.
|
Укргазбанк
|
-7,1
|
Укрэксимбанк
|
-1,4
|
Ощадбанк
|
-1,2
|
Банк «Пивденный»
|
-1,0
|
Укрсиббанк
|
-0,7
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За первое полугодие текущего года номинальный объем средств бизнеса в банках вырос на 3% (или 20,9 млрд) — до 702,4 млрд грн. В том числе, июньский приток составил 3,8 млрд грн.
В лидерах были госбанки: Ощад — по притоку, Укргаз — по оттоку.