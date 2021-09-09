В июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке Ахметова

За июль номинальный объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках вырос на 14,2 млрд грн — до 716,6 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.

В июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке Ахметова

Курсовая оговорка

За июль гривна укрепилась относительно доллара на 34 копейки с 27,22 до 26,88 грн/$ (на начало августа).

Учитывая, что 34% портфеля средств бизнеса в банках номинировано в инвалюте, такая девальвация автоматически обесценивает весь портфель примерно на 3 млрд грн. То есть, реальный прирост денег бизнеса в июле превысил 17 млрд грн.

Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор ещё больше увеличивает прирост, а у банков по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.

У кого прирост

Самым большим июльским притоком средств бизнеса может похвастаться ПУМБ Рината Ахметова.

У других банков — притоки в 5 раз скромнее. Это — преимущественно банки с иностранным капиталом.

В десятке оказались также банки с отечественными собственниками — Кредит Днепр и Альянс.

В серединке ренкинга расположился государственный Приватбанк.

Топ-10 банков по приросту средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.

ПУМБ

11,2

Ситибанк

2,3

Альфа-Банк

2,2

Райффайзен Банк

2,1

Приватбанк

1,4

Креди Агриколь Банк

1,4

Банк Альянс

1,2

Прокредит Банк

0,9

Банк Кредит Днепр

0,7

ОТП Банк

0,6

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

У кого отток

В лидерах по июльскому оттоку — трио госбанков, которое в сумме лишилось почти 10 млрд грн. У банка «Пивденный» и Укрсиббанка — оттоки скромнее, вполне возможно, что они во многом обусловлены курсовым фактором.

Топ-5 банков по оттоку средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.

Укргазбанк

-7,1

Укрэксимбанк

-1,4

Ощадбанк

-1,2

Банк «Пивденный»

-1,0

Укрсиббанк

-0,7

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За первое полугодие текущего года номинальный объем средств бизнеса в банках вырос на 3% (или 20,9 млрд) — до 702,4 млрд грн. В том числе, июньский приток составил 3,8 млрд грн.

В лидерах были госбанки: Ощад — по притоку, Укргаз — по оттоку.

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