В июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке Ахметова

За июль номинальный объем средств субъектов хозяйствования (с учетом ФОП) и небанковских финкомпаний в банках вырос на 14,2 млрд грн — до 716,6 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.

Курсовая оговорка

За июль гривна укрепилась относительно доллара на 34 копейки с 27,22 до 26,88 грн/$ (на начало августа).

Учитывая, что 34% портфеля средств бизнеса в банках номинировано в инвалюте, такая девальвация автоматически обесценивает весь портфель примерно на 3 млрд грн. То есть, реальный прирост денег бизнеса в июле превысил 17 млрд грн.

Банкам-лидерам по номинальному приросту курсовой фактор ещё больше увеличивает прирост, а у банков по номинальному сокращению в реальности все может быть не так плохо.

У кого прирост

Самым большим июльским притоком средств бизнеса может похвастаться ПУМБ Рината Ахметова.

У других банков — притоки в 5 раз скромнее. Это — преимущественно банки с иностранным капиталом.

В десятке оказались также банки с отечественными собственниками — Кредит Днепр и Альянс.

В серединке ренкинга расположился государственный Приватбанк.

Топ-10 банков по приросту средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.

ПУМБ 11,2 Ситибанк 2,3 Альфа-Банк 2,2 Райффайзен Банк 2,1 Приватбанк 1,4 Креди Агриколь Банк 1,4 Банк Альянс 1,2 Прокредит Банк 0,9 Банк Кредит Днепр 0,7 ОТП Банк 0,6

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

У кого отток

В лидерах по июльскому оттоку — трио госбанков, которое в сумме лишилось почти 10 млрд грн. У банка «Пивденный» и Укрсиббанка — оттоки скромнее, вполне возможно, что они во многом обусловлены курсовым фактором.

Топ-5 банков по оттоку средств бизнеса в июле 2021, млрд грн.

Укргазбанк -7,1 Укрэксимбанк -1,4 Ощадбанк -1,2 Банк «Пивденный» -1,0 Укрсиббанк -0,7

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За первое полугодие текущего года номинальный объем средств бизнеса в банках вырос на 3% (или 20,9 млрд) — до 702,4 млрд грн. В том числе, июньский приток составил 3,8 млрд грн.

В лидерах были госбанки: Ощад — по притоку, Укргаз — по оттоку.