Известный аналитик спрогнозировал рост биткоина после обвала

Известный аналитик Джон Боллинджер считает, что биткоин вернулся к бычьему тренду после обвала 7 сентября, когда стоимость биткоина за полтора часа снижалась на 8,5 тыс., до $42,8 тыс. впервые с середины августа, пишет РБК.

Фото: daytradingschool

Аналитик написал в Twitter , что теперь настроен оптимистично к первой криптовалюте.

Боллинджер — создатель индикатора «Линии Боллинджера», входящего в базовые пакеты технических инструментов трейдерских торговых платформ.

«Теперь бычий тренд по паре BTC/USD. Хороший уровень риска и вознаграждения», — отметил аналитик.

Предыстория

В конце августа, когда биткоин впервые с мая превысил $50 тыс., Боллинджер предупреждал держателей главной криптовалюты о том, что им стоит внимательно следить за котировками. Тогда аналитик советовал долгосрочным держателям подстраховаться и зафиксировать часть прибыли.

Также Боллинджер утверждал, что в дальнейшем может произойти снижение цены биткоина, которое можно использовать для дополнительных покупок. Агрессивным трейдерам аналитик рекомендовал выставить короткие позиции.