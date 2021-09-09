Известный аналитик спрогнозировал рост биткоина после обвала

Известный аналитик Джон Боллинджер считает, что биткоин вернулся к бычьему тренду после обвала 7 сентября, когда стоимость биткоина за полтора часа снижалась на 8,5 тыс., до $42,8 тыс. впервые с середины августа, пишет РБК.

Известный аналитик спрогнозировал рост биткоина после обвала
Фото: daytradingschool

Аналитик написал в Twitter, что теперь настроен оптимистично к первой криптовалюте.

Боллинджер — создатель индикатора «Линии Боллинджера», входящего в базовые пакеты технических инструментов трейдерских торговых платформ.

«Теперь бычий тренд по паре BTC/USD. Хороший уровень риска и вознаграждения», — отметил аналитик.

Предыстория

В конце августа, когда биткоин впервые с мая превысил $50 тыс., Боллинджер предупреждал держателей главной криптовалюты о том, что им стоит внимательно следить за котировками. Тогда аналитик советовал долгосрочным держателям подстраховаться и зафиксировать часть прибыли.

Также Боллинджер утверждал, что в дальнейшем может произойти снижение цены биткоина, которое можно использовать для дополнительных покупок. Агрессивным трейдерам аналитик рекомендовал выставить короткие позиции.

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