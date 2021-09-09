Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Об этом во время монетарного брифинге заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — отметил Шевченко.
Что дальше
В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Национальный банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.
Как менялась ставка ранее
22 июля правления Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.
17 июня правления Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
15 апреля правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
4 марта правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых.
21 января Правления Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк просматривал ее размер еще несколько раз.