Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Об этом во время монетарного брифинге заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — отметил Шевченко.

Что дальше

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Национальный банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Изменение учетной ставки НБУ влияет на ставки по депозитам населения.

Как менялась ставка ранее

22 июля правления Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых.

17 июня правления Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

15 апреля правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

4 марта правления Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых.

21 января Правления Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк просматривал ее размер еще несколько раз.

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