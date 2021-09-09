PayPal расширяется в Японии: покупает сервис рассрочки Paidy за $2,7 миллиардов

Американская платежная система PayPal договорилась о покупке японского сервиса рассрочки Paidy. Сумма сделки $2,7 млрд. Об этом сообщили на сайте PayPal .

PayPal расширяется в Японии: покупает сервис рассрочки Paidy за $2,7 миллиардов
Фото: PayPal

Платформа Paidy работает по принципу «покупай сейчас, плати потом» и предусматривает оплату покупок по почте.

Покупка дополнит японский бизнес PayPal

В пресс-службе PayPal подчеркнули, что соглашение расширит возможности компании на японском рынке — третьему по объему e-commerce в мире. Также покупка дополнит японский бизнес PayPal, занимающейся трансграничным e-commerce.

Paidy продолжит работать под своим брендом. Соглашение планируют закрыть в 4 квартале этого года.

Совладелец PayPal стал миллиардером

Напомним, что в январе 2021 соучредитель PayPal украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после успешного выхода на биржу его стартапа Affirm, который предлагает пользователям услугу рассрочки для покупки товаров.

В августе 2021 PayPal сообщил о запуске криптовалютного сервиса в Великобритании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
УдаленоУдалено
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Нафтогаз заполнил газовые хранилища более чем на половинуНафтогаз заполнил газовые хранилища более чем на половину
Тарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУТарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУ
Блок рекламы


Похожие новости
Европейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евроЕвропейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евро
Украинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУУкраинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУ
За 2 квартал финкомпании одолжили «до зарплаты» почти 10 миллиардовЗа 2 квартал финкомпании одолжили «до зарплаты» почти 10 миллиардов
PayPal может запустить платформу для торговли акциямиPayPal может запустить платформу для торговли акциями
За 1 полугодие украинцы заработали на депозитах 11,6 миллиардов. Какие банки платят больше всехЗа 1 полугодие украинцы заработали на депозитах 11,6 миллиардов. Какие банки платят больше всех
За июль банки потеряли почти 7 миллиардов денег гражданЗа июль банки потеряли почти 7 миллиардов денег граждан
Прибыль мировых компаний упадет на 8% до $680 миллиардов из-за штамма «Дельта»Прибыль мировых компаний упадет на 8% до $680 миллиардов из-за штамма «Дельта»
PayPal запускает криптовалютный сервис в ВеликобританииPayPal запускает криптовалютный сервис в Великобритании
АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис PortmoneАМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone
Криптовалюта Cardano взлетела на 16%. Капитализация составляет почти $80 миллиардовКриптовалюта Cardano взлетела на 16%. Капитализация составляет почти $80 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости