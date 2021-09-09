PayPal расширяется в Японии: покупает сервис рассрочки Paidy за $2,7 миллиардов

Американская платежная система PayPal договорилась о покупке японского сервиса рассрочки Paidy. Сумма сделки $2,7 млрд. Об этом сообщили на сайте PayPal .

Фото: PayPal

Платформа Paidy работает по принципу «покупай сейчас, плати потом» и предусматривает оплату покупок по почте.

Покупка дополнит японский бизнес PayPal

В пресс-службе PayPal подчеркнули, что соглашение расширит возможности компании на японском рынке — третьему по объему e-commerce в мире. Также покупка дополнит японский бизнес PayPal, занимающейся трансграничным e-commerce.

Paidy продолжит работать под своим брендом. Соглашение планируют закрыть в 4 квартале этого года.

Совладелец PayPal стал миллиардером

Напомним, что в январе 2021 соучредитель PayPal украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после успешного выхода на биржу его стартапа Affirm, который предлагает пользователям услугу рассрочки для покупки товаров.

В августе 2021 PayPal сообщил о запуске криптовалютного сервиса в Великобритании.