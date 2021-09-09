В июле самый большой отток депозитов был в госбанках. Больше всего похудел портфель Привата

За июль номинальный портфель средств физических лиц в банки сократился почти на 7 млрд — до 693,5 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.

Фото: rbc.ua

Курсовая оговорка

За июль официальный курс гривны к доллару США укрепился на 34 коп — с 27,22 до 26,88 грн/$.

Такое укрепление нацвалюты автоматически приводит к номинальному сокращению портфеля из-за уценки валютной составляющей депозитов примерно на 3,5 млрд грн.

Таким образом, сокращение депозитного портфеля нельзя объяснить только лишь курсовым фактором — он обеспечил отток лишь наполовину. То есть одновременно имел место реальный отток в размере порядка 3,5 млрд грн.

Кто потерял

В лидерах по оттоку — весь квартет госбанков, который суммарно потерял более 10 млрд грн сбережений граждан.

При этом львиная доля оттока пришлась на Приватбанк.

У остальных банков — номинальный отток небольшой: скорее всего, обусловлен курсовым фактором.

Топ-5 банков по номинальному оттоку средств физлиц в июле 2021 г, млрд грн

Приватбанк -6,7 Ощадбанк -2,0 Укрэксимбанк -1,0 Укргазбанк -0,7 Банк Восток -0,2

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Кто нашел

Несмотря на общий отток, бОльшая половина банков в июле могла похвастаться притоком денег граждан.

В лидерах Универсал Банк (monobank) и ПУМБ, который кстати недавно повысил ставки по гривне до уровня онлайн-банка.

На третьем месте с небольшим отрывом Альфа-Банк.

Далее идут антиподы: А-Банк, привлекающий деньги под большие ставки и Укрсиббанк, который известен самыми низкими на рынке депозитными ставками. Укрсиб привлек денег больше, чем Мегабанк, который предлагает одни из самых высоких ставок.

Топ-10 банков по номинальному притоку средств физлиц в июле 2021 г, млн грн

Универсал Банк 779,9 ПУМБ 754,8 Альфа-Банк 597,6 «А — Банк» 338,4 Укрсиббанк 265,2 Мегабанк 158,6 Банк «Пивденный» 131,3 Кредобанк 127,0 «Банк Сич« 95,8 Аккордбанк 80,1

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За январь-июнь номинальный прирост средств физических лиц в банки составил 17,9 млрд — до 700,4 млрд. Половина полугодового притока была обеспечена в июне — около 9 млрд грн.