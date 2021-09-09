В июле самый большой отток депозитов был в госбанках. Больше всего похудел портфель Привата
За июль номинальный портфель средств физических лиц в банки сократился почти на 7 млрд — до 693,5 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.
Курсовая оговорка
За июль официальный курс гривны к доллару США укрепился на 34 коп — с 27,22 до 26,88 грн/$.
Такое укрепление нацвалюты автоматически приводит к номинальному сокращению портфеля из-за уценки валютной составляющей депозитов примерно на 3,5 млрд грн.
Таким образом, сокращение депозитного портфеля нельзя объяснить только лишь курсовым фактором — он обеспечил отток лишь наполовину. То есть одновременно имел место реальный отток в размере порядка 3,5 млрд грн.
Кто потерял
В лидерах по оттоку — весь квартет госбанков, который суммарно потерял более 10 млрд грн сбережений граждан.
При этом львиная доля оттока пришлась на Приватбанк.
У остальных банков — номинальный отток небольшой: скорее всего, обусловлен курсовым фактором.
Топ-5 банков по номинальному оттоку средств физлиц в июле 2021 г, млрд грн
|
Приватбанк
|
-6,7
|
Ощадбанк
|
-2,0
|
Укрэксимбанк
|
-1,0
|
Укргазбанк
|
-0,7
|
Банк Восток
|
-0,2
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Кто нашел
Несмотря на общий отток, бОльшая половина банков в июле могла похвастаться притоком денег граждан.
В лидерах Универсал Банк (monobank) и ПУМБ, который кстати недавно повысил ставки по гривне до уровня онлайн-банка.
На третьем месте с небольшим отрывом Альфа-Банк.
Далее идут антиподы: А-Банк, привлекающий деньги под большие ставки и Укрсиббанк, который известен самыми низкими на рынке депозитными ставками. Укрсиб привлек денег больше, чем Мегабанк, который предлагает одни из самых высоких ставок.
Топ-10 банков по номинальному притоку средств физлиц в июле 2021 г, млн грн
|
Универсал Банк
|
779,9
|
ПУМБ
|
754,8
|
Альфа-Банк
|
597,6
|
«А — Банк»
|
338,4
|
Укрсиббанк
|
265,2
|
Мегабанк
|
158,6
|
Банк «Пивденный»
|
131,3
|
Кредобанк
|
127,0
|
«Банк Сич«
|
95,8
|
Аккордбанк
|
80,1
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За январь-июнь номинальный прирост средств физических лиц в банки составил 17,9 млрд — до 700,4 млрд. Половина полугодового притока была обеспечена в июне — около 9 млрд грн.