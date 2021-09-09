Всемирный банк анонсировал выделение Украине $230 млн

Международная помощь может поступить до декабря.

?Всемирный банк анонсировал выделение Украине $230 млн
Переговори Мінфіну (зліва без масок) і Світового банку
Фото: mof.gov.ua

Всемирный банк готов выделить Украине 230 млн долларов в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на равный доступ к вакцинам от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В четверг, 9 сентября, руководство министерства во главе с министром Сергеем Марченко встретилось с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупой Банерджи. Разговор касался новых проектов между банком и Украиной.

Во время встречи Банерджи сказал, что банк готов до декабря выделить Украине 230 млн долларов в рамках COVAX.

Также Минфин и Всемирный банк договорились начать работу над проектом "Второй займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

Первый займ в размере 350 млн долларов был выделен в июне 2021 года и должен быть направлен на развитие экономики в период пандемии коронавируса, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов.

Следующая ссуда будет направлена на "зеленый переход" и реализацию реформ энергетического сектора. Региональный директор Всемирного банка отметил, что Украина должна предоставить предложения относительно возможных проектов для привлечения средств.

В то же время Марченко отметил, что одним из приоритетов Министерства финансов является пенсионная реформа с запуском накопительной системы. "Но для начала реализации этой реформы мы должны быть уверены, что имеем возможность контролировать эти процессы и гарантировать эффективность данной системы", - сказал министр. Банерджи заверил, что Всемирный банк готов поддерживать Украину на каждом этапе в реформировании пенсионной системы.

Напомним, что несколько недель назад Всемирный банк также пообещал Украине помочь в создании климатического фонда, который будет аккумулировать экологические налоги и финансировать за их счет природоохранные мероприятия.

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