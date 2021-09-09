Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка Земельный капитал

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка Земельный капитал. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка Земельный капитал
Фото: biz.censor.net

Кто получит выплаты

Выплаты будут осуществляться с 8 сентября по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 11 августа 2021 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Возмещение средств вкладчикам банка Земельный капитал осуществляются через отделения банков-агентов Фонда гарантирования, подключенных к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

Возмещение средств осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Как получить средства

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Предыстория

11 августа 2021 года правление Нацбанка приняло решение отнести банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

12 августа Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 (включительно).

По данным НБУ, на начало текущего года 95% акций банка Земельный Капитал принадлежали известному бизнесмену/банкиру и политику Виктору Тополову. В свое время он был народным депутатом и «топливным» министром. Был владельцем Индекс-Банка (ныне — Креди Агриколь Банк), который продал французской группе Credit Agricole. После этой сделки Виктор Тополов стал соучредителем Астра Банка, который впоследствии также был продан греческому Alpha Bank.

Банк Земельный Капитал — один из самых маленьких банков страны. С активами менее 800 млн грн банк занимает по этому показателю 65 место из 73.

По итогам 1 полугодия текущего года банк зафиксировал отток гривневых средств населения в размере 22 млн грн.

По состоянию на 1 июля банк Земельный Капитал нарушал норматив краткосрочной ликвидности (Н6). При минимально необходимом значении в 60%, в банке он был ниже 55%.

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