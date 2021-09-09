В Morgan Stanley предупредили о риске падения рынков на 15% к концу года

Рынок акций может упасть на 15% до конца года. Об этом говорится в обзоре Morgan Stanley, пишет РБК со ссылкой на Market Watch.

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Прогноз Morgan Stanley

В Morgan Stanley говорят, что хотя американский банк оптимистично смотрит на экономику, ссылаясь на «хорошие перспективы капитальных затрат и укрепления рынков труда», его все больше беспокоит слишком высокая рыночная оценка акций.

«Проблема в том, что рынки переоценены и уязвимы, особенно с учетом того, что с минимума марта 2020 года коррекции не превышали 10%», — процитировало издание главного инвестиционного директора Morgan Stanley Wealth Management Лизу Шалетт.

По ее словам, глобальный инвестиционный комитет банка ожидает отката фондового рынка на 10?15% до конца года.

«Ежедневный рост основных фондовых индексов США в августе и первых числах сентября до новых максимумов вопреки тревожным событиям по принципу „преодоления стены беспокойства“ больше не конструктивен», — написала Шалетт.

Индексы не обращают внимания ни на рост числа госпитализированных с коронавирусом, ни на резкое падение доверия потребителей, ни на более высокие процентные ставки, ни на значительные геополитические сдвиги, отметила эксперт.

Стена беспокойства — это периодическая тенденция финансовых рынков преодолевать множество негативных факторов и продолжать расти.

В частности, в обзоре Morgan Stanley указывает акции бигтехов (BigTech, так называют Apple , Google , Facebook и другие технологические компании, которые оказывают огромное влияние на рынок).

По мнению аналитиков, эти бумаги ведут себя не так, как полагается вести себя акциям в середине цикла. В то время как бумаги циклических компаний и компаний малой капитализации снижаются, соотношение рыночной стоимости к прибыли бигтехов остается на высоком уровне.

«По мере того как бизнес и рыночные циклы проходят через спад, восстановление и переход к росту, процентные ставки обычно начинают нормализовываться, а соотношение цена/прибыль (P / E) падает, поскольку прирост акций все больше зависит от роста прибыли», — объясняет Шалетт. Но ведущие технологические компании идут против правил.

Инвесторы, похоже, верят в Федеральную резервную систему с ее «мастерски проработанными нюансами» для достижения целей ее политики, предположила эксперт.

Совет инвестдиректора

Шаллет предложила клиентам перебалансировать портфели в пользу высококачественных акций цикличных компаний, особенно финансового сектора.

Кроме того, она посоветовала поискать компании, которые постоянно платят дивиденды в таких секторах, как потребительские услуги, товары первой необходимости и здравоохранение.