Глава НБУ: Единственным средством платежа в Украине остается гривна

Единственным законным средством платежа в Украине остается гривна. Об этом написал в фейсбуке председатель Национального банка Кирилл Шевченко после принятия Верховной Радой закона «О виртуальных активах».

Глава НБУ: Единственным средством платежа в Украине остается гривна
Фото: epravda.com.ua

«Поздравляю принятие депутатами закона «О виртуальных активах «(законопроект №?3637). Благодаря 276 голосам «за» в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами», — написал он.

По словам Шевченко, «виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка — на защиту и работу в правовом поле».

В то же время он отмечает, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривна.

«Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику», — отмечает председатель НБУ.

Что означает принятие закона

По его словам, после подписания закона президентом в Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами, а технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности будут способствовать привлечению инвестиций в страну.

Шевченко также отметил, что после подписания закона НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощный стимул для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина вошла в ТОП 10 стран по прибыли от биткоинов, а в августе наше государство занимало 5 место в мире по использованию криптовалют.

Ранее в Минцифры сообщили, что в Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютой, а Владимир Зеленский в США «агитировал» инвесторов вкладывать в украинский рынок виртуальных активов.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина не отказалась от идеи выпуска э-гривны.

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