В Украине резко подешевели картофель, морковь и свекла: цены на овощи

В сентябре резко упали цены на основные ингредиенты борща - картофель, лук, свеклу и морковь. В среднем борщевой набор подешевел на 6%, по сравнению с прошлым месяцем.

В Украине резко подешевели картофель, морковь и свекла: сколько стоит сварить борщ из сезонных овощей

Больше всего за месяц снизились цены на морковь и свеклу – на 14%. В то же время картофель подешевел на 7%, а капуста и лук – на 4%.

Борщ с мясом обойдется украинским хозяйкам дороже, ведь цены на свинину повысились на 5%, говядина за месяц подорожала на 4%, куры - на 3%.

Подсолнечное масло уже сейчас подешевело в среднем до 50 гривен за один литр, а в октябре его стоимость упадет еще на 20%.

В Украине резко подешевели картофель, морковь и свекла: сколько стоит сварить борщ из сезонных овощей

Если сравнивать цены на овощи с прошлогодними, то капуста и свекла подорожали в закупке на 20%, а цены на картофель снизились на 14%.

В Министерстве аграрной политики отметили, что цены на овощи выросли в годовом исчислении в пределах инфляции.

Что касается урожая в этом году, то его сборы продолжаются. В этом сезоне ожидается хороший урожай картофеля, а вот лук уродил не так, как ожидали фермеры. Из-за дождей много лука вымокло, особенно на Юге Украины. Поэтому осенью лук будут продавать за 6-7 грн/кг, а то и дороже.

Ранее сообщалось, что херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг, ведь спроса на урожай в этом году нет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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