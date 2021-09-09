Заявка NVIDIA на поглощение британской Arm может быть рассмотрена в Евросоюзе к середине октября

Компания NVIDIA Corp. обратилась в Европейский союз за одобрением своего плана по поглощению британского разработчика процессоров Arm Ltd., что положило начало масштабному антимонопольному расследованию, из-за которого закрытие сделки может существенно затянуться. По сообщениям сетевых источников, Еврокомиссия может огласить своё решение по сделке 13 октября.

Изображение: David Paul Morris / Bloomberg

Поскольку конкуренты NVIDIA и крупные клиенты Arm раскритиковали сделку, Еврокомиссия, скорее всего, продлит её рассмотрение ещё как минимум на четыре месяца, чтобы всесторонне изучить потенциальные отраслевые риски. Отметим, что изначально NVIDIA планировала завершить поглощение Arm к марту 2022 года, а сама сделка оценивалась примерно в $40 млрд.

Британский отраслевой регулятор уже дал понять, что ситуация требует более длительного и тщательного изучения. Представители ведомства хотят быть уверенными в том, что после поглощения NVIDIA не ограничит доступ конкурентов к лицензиям и технологиям Arm, используемым в различных направлениях, начиная от центров обработки данных и заканчивая производством смартфонов. Великобритания также рассматривает возможность проведения отдельного расследования, целью которого станет оценка рисков для национальной безопасности государства. Кроме того, для завершения сделки требуется одобрение США и Китая.

NVIDIA заявила, что продолжит поддерживать открытое лицензирование и что сделка пойдёт на пользу Arm, её лицензиатам и отрасли в целом. Компания также предоставила в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании перечень потенциальных обязательств, но, по мнению регулятора, этих гарантий недостаточно. На этой неделе NVIDIA заявила, что продолжается работа «в рамках нормативного процесса» и компания «с нетерпением ожидает взаимодействия с Европейской комиссией для решения любых вопросов, которые могут возникнуть».



