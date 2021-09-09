Электроэнергия в Украине подорожала на 53%

В Украине стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за последние 12 месяцев выросла более чем на 53%. На внутрисуточном рынке (ВСР) рост средневзвешенной цены на электроэнергию достиг более 70%. Это может послужить причиной стремительного тарифов в стране.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за последний год выросла на 53,52%. Стоимость ресурса в конце лета 2021 года достигла рекордных 2 034,63 гривен за МВт-час (без учета НДС). Статистические данные сообщили в ГП "Оператор рынка".

"Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за август 2021 года составляет 2 034,63 гривен МВт-час (без НДС). Это на 37,99% выше, чем июльская цена, и на 53,52% выше, чем цена за август 2020 года", – сказано в сообщении "Оператора рынка".

На внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена на электроэнергию в августе достигла 2 976,69 гривен МВт-час (без учета НДС). Если сравнивать данный показатель с ценами августа прошлого года, то разница составит 2,5 раза, по сравнению с июльскими ценами 2020 года, стоимость электроэнергии в конце лета выросла на 70,54%.

Напомним, в октябре 2021 года в Украине изменятся тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Сколько будут платить украинцы за свет в своих домах?