Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег, - Шевченко

Е-гривну планируют использовать для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.

Принятие Верховной Радой законопроекта "О виртуальных активах" дает возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. Об этом заявил в Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности, будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну", - прокомментировал глава Нацбанка.

В то же время он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна. Однако Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег - е-гривны, которую можно было бы использовать для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.

"Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно, е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - добавил Шевченко.

В Национальном банке также отметили, что готовы совместно работать с регуляторами рынка виртуальных активов для защиты участников от мошенничества.