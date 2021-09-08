Биткоин легализовали в Украине

Верховная Рада Украины узаконила в государстве виртуальные активы. Новый закон позволит вывести из тени оборот криптовалют в стране и заставит участников операций платить налоги. Рядовые украинцы смогут использовать биткоин для оплаты онлайн услуг и товаров.

Держатели криптовалют в Украине смогут их вносить в свои декларации или обменивать при необходимости. Легализация биткоина и других видов альткоинов позволит детенизировать рынок криптовалют в Украине, а также позволит международным криптокомпаниям официально регистрировать бизнес в стране.

Вопрос о государственном регулировании рынка криптовалют в Украине назревал давно, поскольку страна является одним из лидеров по использованию виртуальных денег в мире, но весь оборот находится в тени, государственный бюджет не получает никаких налогов.

Регулировать крипторынок в Украине после вступления нового закона в силу будет Министерство цифровой трансформации, НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам. В будущем планируется создать новый регуляторный орган – Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов.

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 миллиард гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, ранее одна из стран стала первой в мире, где биткоин приравняли к официальной валюте. Где криптовалюта стала официальным платежным средством?