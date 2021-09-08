НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании

Услуги по урегулированию долгов могут оказывать только фирмы из реестра Нацбанка.

НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании
Фото: job-sbu.org

Национальный банк на прошлой неделе, 3 сентября, зарегистрировал первые коллекторские компании: "Аксилиум", "Инфидис", "Финтех-коллект", "Служба исполнения взыскания", "Украинская коллекторская фирма".

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор также открыл на своем сайте реестр коллекторов (файл Excel) с круглосуточным и бесплатным доступом. В нем указаны названия компании, их ЕГРПОУ, адрес с контактным телефоном и email и руководитель.

Только компании, внесенные в реестр, имеют право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц

Напомним, что с июля 2021 года в Украине действует новый коллекторский закон.

Он запрещает осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам компаниям, которые не входят в Реестр коллекторов.

Этот закон также запрещает коллекторам заниматься терроризированием должников и людей, которых они указали в качестве поручителей при получении кредитов.

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