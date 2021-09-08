Подсолнечное масло, сахар и хлеб подешевеют в Украине

Украинские потребители в скором времени смогут экономить на питании. Названы сроки, когда цены на подсолнечное масло, сахар и хлеб, а также некоторые другие продукты рухнут.

В Украине резко подешевеют хлеб, подсолнечное масло и сахар: когда упадут цены на продукты

Украинцев ждет прекрасная новость, начиная с октября 2021 года цены на основные продукты питания устремятся вниз. Меньше платить потребители будут за подсолнечное масло, которое уже сейчас подешевело в среднем до 50 гривен за один литр, в октябре стоимость упадет еще на 20 процентов. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Кроме того, с октября ожидается снижение ценников на сахар, до конца года сладкий продукт подешевеет на 20-25 процентов от нынешней стоимости.

"Новый сбор урожая большинства культур во всем мире показывает, что он будет очень хорошим. Украина должна поставить рекорды. Поэтому будет снижаться цена на зерно, поэтому цена хлеба и хлебобулочных изделий должна снизиться", – пояснил аналитик.

В Украине резко подешевеют хлеб, подсолнечное масло и сахар: когда упадут цены на продукты

Алексей Дорошенко также предупредил, что в Украине уровень инфляции уже превзошел все разумные пределы. До конца года инфляция достигнет свыше 10 процентов, хотя ранее власти закладывали в бюджет 5% роста стоимости национальной валюты.

Напомним, ранее украинцам рассказали, почему на самом деле в стране нереально выросли цены на подсолнечное масло.


Шевченко Лилия, Тудей

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